Julio Camejo confiesa cuál es el verdadero regalo de cumpleaños que espera esta noche en La Granja VIP

Julio Camejo es el primer Granjero en cumplir años dentro de La Granja VIP (Azalia salió justo días antes de su celebración). Durante su capatacia de la semana anterior, el cubano compró una reunión de cumpleaños que recibirá esta noche. Con una reflexión delante de las cámaras, el actor reveló que espera ver a sus hijos durante esta noche.