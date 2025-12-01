Kim Shantal explica razón por la que “tiene que” quedarse en La Granja VIP. “Aunque nadie es indispensable, sí irrepetible”
Según Kim Shantal, esta sería la tarea que nadie querría hacer con gusto si ella no estuviera ya en La Granja VIP.
Desde que llegaron a habitar La Granja VIP, los cerditos se han convertido en los mejores amigos de Kim Shantal. Por eso, insiste en que nadie se encargaría del mantenimiento del chiquero con el mismo gusto que ella; sin embargo, admite que sí hay razones por las que otros se resisten a estos animalitos.
Galerías y Notas Azteca UNO