Fabiola Campomanes confronta a Eleazar Gómez por nominarla en La Granja VIP y él le reprocha por rechazarlo

En medio de la tensión por la acalorada pelea de Manola Díez con César Doroteo y Kim Shantal, hubo quienes aprovecharon para poner las cosas en claro sobre los temas que les inquietan. Es el caso de Fabiola Campomanes, quien estuvo a punto de estar entre los nominados de la quinta semana en La Granja VIP, pero se salvó gracias al huevo dorado.

Sin embargo, la actriz se quedó consternada tras descubrir que hay quienes sí están dispuestos a votar por ella, como lo hizo "el muro". Así que para disipar todas sus dudas de una vez, Fabiola se acercó a Eleazar Gómez (con el que ya tuvo un pleito que llegó hasta los gritos), para preguntarle por qué la eligieron como objetivo, recibiendo como respuesta que se trató de una simple estrategia que la convirtió en daño colateral.

La Granja VIP La convivencia entre Fabiola Campomanes y Eleazar Gómez en La Granja VIP siempre ha sido complicada

Eleazar Gómez niega traición a Fabiola Campomanes en La Granja VIP y le explica por qué votó para que saliera

Esta respuesta no bastó para Fabiola Campomanes, quien insistió en que no entendía lo que pasaba si justo unas horas antes de la asamblea de nominación le propuso aliarse con él. Fue ahí cuando el autoproclamado "eterno nominado" le explicó que, luego de que lo rechazó, fue que se organizó con sus cómplices y la seleccionaron porque creyeron que era lo mejor.

"Yo no armé la estrategia. Nosotros queríamos que te unieras a nosotros, por eso yo nunca te dije que te íbamos a tirar. Ya después lo platicamos entre nosotros y así quedó, pero no era algo que tuviéramos planeado", sentenció el actor, quien desde ya advirtió que no volverá a permitir ataques en su contra.

¿Quiénes están en el equipo de Alfredo Adame en La Granja VIP?

El grupo al que se refirió Fabiola en su confrontación al "eterno nominado", es "El Muro", conformado por Alfredo Adame, Manola Díez y Eleazar Gómez. Dicha alianza es relativamente nueva, pues surgió cuando los tres granjeros platicaron de que veían el panorama en su contra y optaron por unirse para evitar que los eliminen de La Granja VIP.