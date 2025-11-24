La cascada petrificada que se encuentra en Oaxaca y es casi única en la Tierra

El territorio mexicano es dueño de paisajes sublimes y sitios que albergan formaciones geológicas únicas. Así es el caso de un lugar que pocos conocen y se encuentra en el estado de Oaxaca.

Conoce la cascada petrificada que destaca por sus características únicas geológicas. El lugar recibe miles de visitantes nacionales y extranjeros que no deja de asombrarse y contemplar la belleza de la naturaleza en su máxima expresión.

¿Cuál es la cascada petrificada que se encuentra en Oaxaca?

La cascada petrificada que se encuentra en Oaxaca se llama Hierve el agua. Este sitio es un salto de agua que posee propiedades geológicas y naturales únicas. Así es como se ha convertido en un cuerpo hídrico particular en el mundo.

Según datos de la Secretaría de Turismo, este lugar oaxaqueño imponente alberga formaciones rocosas que simulan ser cascadas de agua congelada. Pero su apariencia responde a propiedades específicas vinculadas a su formación geológica.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señala que Hierve el Agua fue un lugar sagrado para las antiguas comunidades zapotecas. Pero además de ser un destino turístico de la región, también es una zona arqueológica de gran valor.

Hierve el agua: ¿Cómo se ha formado la cascada petrificada de Oaxaca?

Hierve el agua es un conjunto de cascadas petrificadas que no poseen caídas de agua activas. Su apariencia se debe a las propiedades minerales del agua que brota en el sitio. Esto hace que se petrifiquen los sedimentos.

Este proceso geológico es el que simula una caída de agua solidificada. El conjunto ecoturístico se ha sedimentado con dos grandes formaciones rocosas que llevan millones de años en proceso de petrificación. Su aspecto y color se debe a la concentración de carbonato de calcio disuelto en el agua mineral.

Estas cascadas petrificadas de Oaxaca alcanzan alturas de entre 12 y 30 metros. La singularidad química de esta formación es similar a la de otro sitio en Pamukkale, Turquía. La complejidad que presenta Hierve el Agua ha sido objeto de estudio y análisis para arqueólogos, biólogos y geólogos.