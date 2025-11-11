Esta es la zona de CDMX donde suele hacer más frío, según la inteligencia artificial

Si pensabas que todo en la Ciudad de México tiene el mismo clima, la inteligencia artificial revela que no es así. De acuerdo con su análisis, hay una zona específica de la capital donde las temperaturas suelen descender más que en cualquier otra parte, sobre todo durante las madrugadas y en temporada invernal. Esto se debe a su ubicación, altitud y abundante vegetación, factores que la convierten en el rincón más frío de la CDMX.

Según la plataforma ChatGPT, la región que se caracteriza por un ambiente más frío es el sur y suroeste de la capital, especialmente en las alcaldías de Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta. Estos sitios tienen una altitud más elevada y una gran cantidad de áreas verdes y bosques, como los Parques Nacionales Cumbres del Ajusco y Los Dinamos, lo que contribuye a que las temperaturas bajen considerablemente, sobre todo durante las madrugadas y el invierno.

La temperatura promedio durante el invierno en esta región de CDMX

En Milpa Alta, los registros muestran que durante los meses invernales los valores térmicos descienden de forma notable. Por ejemplo, según expertos del portal Weather Atlas, la temperatura media alta en enero ronda los 19.3 °C, mientras que la temperatura más baja promedio para ese mes se ubica cerca de los 6.8 °C.

De esta manera, la combinación de noches frías y días relativamente templados explican por qué esta alcaldía se considera una de las más frescas de la capital.

En toda rutina del cuidado de la piel, y sea cual sea la estación del año, es imprescindible que el último paso sea la aplicación del filtro solar. Imagen, Depositphotos.

Por otra parte, en Tlalpan, aunque los valores son un poco menos extremos, también se percibe un marcado descenso térmico en invierno. Para enero, la temperatura máxima promedio es de alrededor de 19.2 °C, mientras que la mínima promedio alcanza los 6.8 °C.

De acuerdo con registros mensuales, la temperatura media para enero se sitúa en torno a los 10.7 °C. Esto significa que incluso durante el día las condiciones pueden sentirse más frescas que en otras áreas de la ciudad, y por la noche el frío se acentúa.