¿La Bea se volverá una “gymsis” en La Granja VIP? ¡Kike Mayagoitia le pone tremenda rutina!
¡Hasta “El Patrón” se sorprendió con los agotadores ejercicios que su compañero ideó para la comediante!
La Bea, quien inició su participación en La Granja VIP como la peona de la primera semana, se libró de esta pesada responsabilidad y ahora disfruta de todas las comodidades de la casona, alejada de las rudimentarias instalaciones del granero... ¡se animó a meterse al gimnasio y Kike Mayagoitia armó una rutina especial para ella!
Los ejercicios de Kike que incluyen levantamiento de pesos y mucho, pero mucho cardio, dejaron a “El Patrón” con la boca abierta... ¡Sonó realmente pesado, pero La BEA cumplió con todas las instrucciones de Mayagoitia, quien por cierto se consolidó como un entrenador experto y paciente!
