De La Academia a La Granja VIP México; esta es la trayectoria de Alex Garza

Alex Garza, originaria de Monterrey, pasó de ser cantante en La Academia a consolidarse como la co-conductora de La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca.

Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
La Granja VIP
001 ¿Quién es Alex Garza_ Co-conductora de La Granja VIP México 2025.jpg
¿Quién es Alex Garza, la co-conductora de La Granja VIP México 2025?
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
002 ¿Quién es Alex Garza_ Co-conductora de La Granja VIP México 2025.jpg
El estreno de La Granja VIP México 2025 ha generado gran expectativa, y se ha revelado que Alex Garza, se suma como co-conductora del reality de TV Azteca.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
003 ¿Quién es Alex Garza_ Co-conductora de La Granja VIP México 2025.jpg
Pero ¿quién es esta talentosa regiomontana que ha conquistado al público con su simpatía y profesionalismo?
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
004 ¿Quién es Alex Garza_ Co-conductora de La Granja VIP México 2025.jpg
Ella nació en Monterrey, Nuevo León, Alex Garza soñaba desde niña con estar en el mundo del espectáculo.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
005 ¿Quién es Alex Garza_ Co-conductora de La Granja VIP México 2025.jpg
Durante su adolescencia sus sueños la llevaron a formar parte de un grupo musical llamado Carmesí.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
006 ¿Quién es Alex Garza_ Co-conductora de La Granja VIP México 2025.jpg
Su gran oportunidad llegó en 2008, cuando fue seleccionada para formar parte de la sexta generación de La Academia.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
007 ¿Quién es Alex Garza_ Co-conductora de La Granja VIP México 2025.jpg
Ella se enfrentó a las críticas dentro del reality con mucha fuerza y con el tiempo, semana tras semana mostró avances y logró quedarse con el sexto lugar del reality.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
008 ¿Quién es Alex Garza_ Co-conductora de La Granja VIP México 2025.jpg
Ella no se detuvo ahí. Posteriormente, participó en El Gran Desafío de Estrellas, donde reafirmó su talento.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
009 ¿Quién es Alex Garza_ Co-conductora de La Granja VIP México 2025.jpg
Tras su paso por los escenarios como cantante, Alex Garza decidió explorar otros caminos: actuación y radio.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
010 ¿Quién es Alex Garza_ Co-conductora de La Granja VIP México 2025.jpg
Estas experiencias le abrieron puertas dentro del entretenimiento, pero siempre mantuvo su vínculo con TV Azteca.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
011 ¿Quién es Alex Garza_ Co-conductora de La Granja VIP México 2025.jpg
Garza dio un paso firme al integrarse como conductora en Corazón Grupero, lo que marcó el inicio de una nueva etapa para la ahora conductora de televisión.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
012 ¿Quién es Alex Garza_ Co-conductora de La Granja VIP México 2025.jpg
En 2019, regresó a sus raíces uniéndose al equipo de conducción de La Academia, la nueva generación.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
013 ¿Quién es Alex Garza_ Co-conductora de La Granja VIP México 2025.jpg
Actualmente, brilla como parte del elenco de Al Extremo, donde ha logrado ganarse el cariño de sus compañeros y, sobre todo, del público.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
014 ¿Quién es Alex Garza_ Co-conductora de La Granja VIP México 2025.jpg
Con una trayectoria multifacética que abarca canto, actuación, radio y conducción, Alex Garza se consolida como una de las figuras más completas de TV Azteca.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
015 ¿Quién es Alex Garza_ Co-conductora de La Granja VIP México 2025.jpg
Ahora, da un nuevo paso al convertirse en co-conductora de La Granja VIP México 2025, un reality que promete dar mucho de qué hablar.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza

La Granja VIP
