De La Academia a La Granja VIP México; esta es la trayectoria de Alex Garza
Alex Garza, originaria de Monterrey, pasó de ser cantante en La Academia a consolidarse como la co-conductora de La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca.
ver fotos
¿Quién es Alex Garza, la co-conductora de La Granja VIP México 2025?
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
El estreno de La Granja VIP México 2025 ha generado gran expectativa, y se ha revelado que Alex Garza, se suma como co-conductora del reality de TV Azteca.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
Pero ¿quién es esta talentosa regiomontana que ha conquistado al público con su simpatía y profesionalismo?
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
Ella nació en Monterrey, Nuevo León, Alex Garza soñaba desde niña con estar en el mundo del espectáculo.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
Durante su adolescencia sus sueños la llevaron a formar parte de un grupo musical llamado Carmesí.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
Su gran oportunidad llegó en 2008, cuando fue seleccionada para formar parte de la sexta generación de La Academia.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
Ella se enfrentó a las críticas dentro del reality con mucha fuerza y con el tiempo, semana tras semana mostró avances y logró quedarse con el sexto lugar del reality.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
Ella no se detuvo ahí. Posteriormente, participó en El Gran Desafío de Estrellas, donde reafirmó su talento.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
Tras su paso por los escenarios como cantante, Alex Garza decidió explorar otros caminos: actuación y radio.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
Estas experiencias le abrieron puertas dentro del entretenimiento, pero siempre mantuvo su vínculo con TV Azteca.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
Garza dio un paso firme al integrarse como conductora en Corazón Grupero, lo que marcó el inicio de una nueva etapa para la ahora conductora de televisión.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
En 2019, regresó a sus raíces uniéndose al equipo de conducción de La Academia, la nueva generación.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
Actualmente, brilla como parte del elenco de Al Extremo, donde ha logrado ganarse el cariño de sus compañeros y, sobre todo, del público.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
Con una trayectoria multifacética que abarca canto, actuación, radio y conducción, Alex Garza se consolida como una de las figuras más completas de TV Azteca.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
Ahora, da un nuevo paso al convertirse en co-conductora de La Granja VIP México 2025, un reality que promete dar mucho de qué hablar.
Crédito: Alex Garza Instagram | @alexitagarza
De La Academia a La Granja VIP México; esta es la trayectoria de Alex Garza
¡Es oficial! Durante el programa de Venga la Alegría, Ricardo Casares y Flor Rubio revelaron que Alex Garza es una de las co-conductoras del nuevo reality que llega a Azteca Uno. Conoce la extraordinaria carrera de nuestra conductora.