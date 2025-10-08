Lis Vega en Exatlón México y MasterChef Celebrity: así le fue en estos realities de TV Azteca

Lis Vega, la carismática vedette, actriz y cantante cubana que se convirtió este martes 07 de octubre en la décima celebridad confirmada para La Granja VIP , entra a este llamativo reto campestre con toda la experiencia ya que también participó en dos exitosos realities de TV Azteca: Exatlón México y MasterChef Celebrity, ¿pero cómo le fue?

¿Sin pestañas, uñas y qué más? ¡Así fue la revelación de Lis Vega, la décima granjera de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Lis Vega fue revelada como la décima granjera y nos contó qué es lo que le da ‘más nervios’ previo al inicio de La Granja VIP. ¡No pierdas detalle!

¿Cómo le fue a Lis Vega en Exatlón México?

En el 2017, el mundo de la farándula se sorprendió con la integración de Lis Vega a Exatlón México, el reality deportivo de TV Azteca que la puso al límite capítulo a capítulo con los complicados retos y circuitos que la celebridad de origen cubano siempre afrontó con buena actitud y disciplina.

Lamentablemente, la vedette salió eliminada en el cuarto capítulo y se quedó con las ganas de llegar a la final; sin embargo, en varias entrevistas con medios locales y revistas de espectáculos Lis Vega calificó la experiencia como muy buena para ella a pesar de las lesiones, el calor intenso y el sacrificio de verse separada de su familia.

Lis, que en aquella ocasión estuvo nominada junto a Soraida Gómez y Natalia Valenzuela, reconoció tras su salida que Exatlón México “ha sido lo más fuerte que he vivido como artista y en lo personal, a mí me pegó muchísimo el estar lejos de mi familia”.

¿Cómo le fue a Lis Vega en MasterChef Celebrity?

Seis años después, en el 2023, Lis Vega regresó a TV Azteca para participar en otro icónico reality show: en esta ocasión, la vedette dejó a un lado el baile y el brillo para ponerse el mandil de MasterChef Celebrity México, un proyecto en el que dejó con la boca abierta a más de una persona.

Aunque mucha gente no creyó que Lis Vega lograría avanzar a la competencia, la bailarina y actriz demostró capítulo a capítulo que la sazón es uno de sus talentos ocultos; lamentablemente, acá tampoco logró llegar a la final ya que se convirtió en la décima eliminada para la desolación de sus compañeros y el fandom que domingo a domingo la siguió en todas sus dinámicas culinarias.

En aquella ocasión, a Lis Vega le tocó usar el temible mandil negro con Fabiola Campomanes, Ana Patricia Rojo e Irma Miranda y presentó un platillo llamado “Mis dos banderas” -una fusión entre la cocina cubana y la mexicana- que aunque estaba bien hecho presentó algunas fallas que le costaron caras a la vedette.

El chef Adrián Herrera, por ejemplo, lamentó el excesivo sabor a ajo de “Mis dos banderas”, mientras que Poncho Cadena opinó que lo que le falló realmente a Lis fue la presentación... ¡qué tal!

Con estas vivencias en TV Azteca, todo apunta para que La Granja VIP sea “pan comido” para Lis Vega... al menos en la parte de los retos extremos y la cocina, ¿pero cómo le irá a la hora de trabajar en el huerto o el establo? ¡Descúbrelo!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en México?

La Granja VIP con Lis Vega y otras 15 celebridades listas para competir se estrena el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas esta experiencia única en la televisión mexicana!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: