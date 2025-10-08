Alfredo Adame une a su fandom de La Granja VIP con maratón de TikTok Live: ¿cómo participar?

Alfredo Adame, la primera celebridad confirmada de La Granja VIP , se mantiene muy activo en sus redes sociales con toda clase de dinámicas para unir a su fandom y, de esta forma, tener votos garantizados: ¡ahora organizó un maratón de TikTok Live y así puedes participar!

¿Qué se sabe del maratón de TikTok Live de Alfredo Adame?

A través de su cuenta de Instagram, red social en la que cuenta con un millón de seguidores, Alfredo Adame subió una tierna ilustración con temas granjeros para invitar a sus fans a unirse a su maratón de TikTok Live.

“Atención: ¡Llamando a todo el Poderoso TEAM ADAME! Los espero en el Maratón de Tiktok Live, desde mi cuenta @adame.goldenboy”, escribió el actor y conductor mexicano para anunciar esta dinámica en la que además de adelantarnos qué es lo que veremos de él en La Granja VIP sus fans tendrán la oportunidad de interactuar con él a través de mensajes.

Desde que fue confirmado para participar en La Granja VIP, Alfredo Adame comenzó a trabajar desde ya en su campaña digital para llegar con el 100 por ciento del apoyo de su fandom que será determinante a la hora de las votaciones, por lo que este maratón de Tiktok Live fue muy bien recibido por la comunidad.

Si deseas participar en esta dinámica de TikTok, lo único que debes hacer es entrar este miércoles 08 y jueves 09 de octubre del 2025 a la cuenta oficial de Alfredo Adame (@adame.goldenboy) y hacer click en su foto de perfil; de esta forma accederás al video en vivo que, por cierto, tuvo su primera edición ayer martes 07 de octubre.

Además de este maratón, Alfredo Adame compartió varios videos de una visita que realizó a Rancho Mágico , un parque temático en el que vivió una auténtica experiencia granjera en establos de vacas verdaderos: ¡hizo de todo, desde recoger estiércol hasta alimentarlas!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con todo el “power” de Alfredo Adame se estrena el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 en Disney+!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: