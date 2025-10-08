¿Cómo le va a Lis Vega de La Granja VIP en sus redes sociales? Sus increíbles números

Lis Vega, la décima celebridad que se unirá al reto de La Granja VIP en cuestión de días , no sólo es una talentosa vedette y bailarina: ¡la cubana también es una reina de las redes sociales, y estas son las impresionantes cifras que lo confirman!

¿Sin pestañas, uñas y qué más? ¡Así fue la revelación de Lis Vega, la décima granjera de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Lis Vega fue revelada como la décima granjera y nos contó qué es lo que le da ‘más nervios’ previo al inicio de La Granja VIP. ¡No pierdas detalle!

¿Cómo le va a Lis Vega, de La Granja VIP, en sus redes sociales?

Lis Vega, quien por cierto tiene experiencia en realities de TV Azteca ya que participó en Exatlón México y MasterChef Celebrity México , logró consolidarse como una de las figuras más representativas de la farándula nacional y por ello era de esperarse que esta popularidad se viera reflejada en sus plataformas.

Al darnos una vuelta por su cuenta oficial de Instagram, por ejemplo, descubrimos que en la actualidad Lis Vega tiene ¡1.8 millones de seguidores! una cifra de fans bastante sólida que podría ser determinante cuando la cubana esté en riesgo de salir eliminada de La Granja VIP.

Nuestra querida granjera no sólo domina en este sitio especializado en fotos: en TikTok, por otro lado, cuenta con casi 150 mil seguidores a quienes consiente con videos breves de su día a día y divertidos trends virales: ¡Lis Vega no tiene miedo de sumarse a la principales tendencias del momento, ya sean bailes o audios graciosos!

Lis Vega también tiene una cuenta oficial de X, y aunque no mantiene tanta actividad como en Instagram y en TikTok, lo cierto es que en este sitio tampoco le va nada mal con sus 96.7 mil seguidores... ¡increíble!

Como ves, el fandom de Lis Vega sobre todo en Instagram podría darnos una sorpresa a la hora de la verdad en La Granja VIP : ¡el reality ya está a punto de estrenarse y será simplemente épico!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en México?

La Granja VIP, el nuevo reality extremo de éxito internacional que ahora está listo para llegar a México, se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO.

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: