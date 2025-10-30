inklusion logo Sitio accesible
VIDEO| “El Patrón” aclara incidente con Adame en el Cacareo de La Granja VIP, ¿hubo complot?

Alberto del Río detalló de una forma bastante curiosa cómo ocurrió la caída del “Golden boy” en pleno reto

ESPECIAL/TV AZTECA

La Bea, Kim Shantal y Teo protagonizaron una nueva entrega de su divertido programa de chismes “El Cacareo de La Granja VIP”, segmento que contó con la participación de “El Patrón” y una aclaración importante sobre Alfredo Adame.

La Granja VIP
Alfredo Adame
Alberto del Río
