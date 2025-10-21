“La que lance, yo ya tengo para contraatacar": Jawy se prepara ante posible duelo de nominación

Algo que ha tenido preocupados a muchos de los granjeros a lo largo de toda la mañana es la decisión de Sergio Mayer Mori en torno a quiénes decidirá que se enfrenten en el duelo de esta noche para definir al segundo nominado que acompañe a Eleazar Gómez.

Si bien en algún punto se divulgó la opción de enfrentar a Lis Vega contra Manola Díez, parece que otra alternativa para el Capataz será confrontar a Jawy Méndez y a Kike Mayagoitia.

Durante las labores del huerto, el destacado participante de ‘Exatlón’ aprovechó la oportunidad para acercarse al conductor de ‘Venga la Alegría’ e intercambiar versiones de la historia contada por el Capataz.

Tal y como se especulaba, Mayagoitia le comentó que tenía entendido que las mujeres señaladas anteriormente serían las encargadas de disputar la nominación, a lo que Jawy respondió que la nueva idea sería hacerlos competir entre ellos.

Cabe señalar que, de acuerdo con el peón, todo parece indicar que Fabiola Campomanes estuvo involucrada, al menos indirectamente, en el nuevo escenario, ya que le habría externado su preocupación a Mayer Mori ante una hipotética eliminación de su amiga Lis Vega.

Al final, coincidieron en que no hay nada definido cuando se trata de las decisiones del Capataz y Jawy terminó el encuentro diciendo que “la que lance” Sergio, “ya tiene para contraatacar”.

