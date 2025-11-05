inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

“Le estamos dando mucho protagonismo": Sergio Mayer Mori conspira con Kim Shantal sobre el destino de Eleazar (VIDEO)

El Capataz y la granjera intercambiaron opiniones para definir los siguientes pasos de sus estrategias al interior de La Granja VIP

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Durante la jornada de actividades de este día, Sergio Mayer Mori y Kim Shantal intercambiaron opiniones con el fin de definir los siguientes pasos de sus estrategias al interior de La Granja VIP y, en especial, el destino de Eleazar Gómez.

La Granja VIP
Sergio Mayer Mori
Kim Shantal
Eleazar Gómez
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×