“Le estamos dando mucho protagonismo": Sergio Mayer Mori conspira con Kim Shantal sobre el destino de Eleazar (VIDEO)
El Capataz y la granjera intercambiaron opiniones para definir los siguientes pasos de sus estrategias al interior de La Granja VIP
Durante la jornada de actividades de este día, Sergio Mayer Mori y Kim Shantal intercambiaron opiniones con el fin de definir los siguientes pasos de sus estrategias al interior de La Granja VIP y, en especial, el destino de Eleazar Gómez.
