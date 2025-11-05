“Se cuidan las espaldas"; Fabiola Campomanes confiesa a QUÉ GRANJEROS PROTEGE por ahora

Fabiola Campomanes fue invitada en “El Cacaraqueo” de anoche, y ahí habló sobre las lealtades que en este momento perduran en La Granja VIP. Dijo que, si bien está jugando sola, su cariño por Lis Vega y Sergio Mayer Mori evita que los nomine; sin embargo, sabe que eventualmente tendrán que hacerlo.