“Se cuidan las espaldas"; Fabiola Campomanes confiesa a QUÉ GRANJEROS PROTEGE por ahora

En “El Cacaraqueo”, Fabiola Campomanes dijo que está jugando sola pero en esta etapa de la competencia tiene lealtades con dos granjeros.

La Granja VIP 24/7
Fabiola Campomanes fue invitada en “El Cacaraqueo” de anoche, y ahí habló sobre las lealtades que en este momento perduran en La Granja VIP. Dijo que, si bien está jugando sola, su cariño por Lis Vega y Sergio Mayer Mori evita que los nomine; sin embargo, sabe que eventualmente tendrán que hacerlo.

La Granja VIP
Fabiola Campomanes
