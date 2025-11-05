¡LO BUSCÓ EL FBI! El Patrón narra cómo un “amigo” realizó ESTAFAS CON SU NOMBRE en Estados Unidos
El Patrón relató en La Granja VIP que puso un bar en Estados Unidos con un supuesto amigo, y éste lo usó como fachada para estafar a muchas personas.
Esta mañana algunos de los granjeros estaban platicando anécdotas de gente que les quedó mal después de pedirles dinero prestado. Cuando le tocó contar algo a El Patrón, reveló una historia que a todos sorprendió: un supuesto amigo lo convenció de invertir para abrir una cantina en Estados Unidos y luego usó ese negocio para defraudar a otras personas, además de que estafó al luchador.
