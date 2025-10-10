Lis Vega no quiere madrugar ni frío en La Granja VIP, ¿será enemiga del canto del gallo?

Lis Vega aceptó en la divertida dinámica de Mallezaa “Yo zafo con...” que sí hay algunos aspectos de La Granja VIP que no le van a agradar mucho: ¡los tiktokers que vivieron la experiencia por un día debieron madrugar y eso, aceptó ella, no le gusta!

¿Qué dijo Lis Vega sobre levantarse temprano en La Granja VIP?

Lis Vega aceptó ante nuestra host digital Mallezaa que tal vez su peor enemigo de La Granja VIP sea... ¡el canto del gallo! , la señal que además de reunir a los granjeros en la sala se encargará de levantarlos temprano en el día a día sin importar si se desvelaron o no.

Durante la dinámica de Mallezaa “Yo zafo con...” en La Granja VIP, Lis Vega reconoció que lo peor que podría pasarle en el reality es levantarse en la madrugada con el intenso frío que hace en las instalaciones.

“Yo zafo con... las levantadas a las 03:00 de la mañana con frío, la neta. Creo que eso va a ser lo peor para mí... te lo juro, soy alérgica, tengo rinitis crónica y entonces zafo con el frío”, reconoció la vedette de origen cubano.

Con esta impactante revelación, nos quedó claro que el panorama de Lis Vega en La Granja VIP podría sonar un tanto complicado, sobre todo porque seguramente habrá trabajos en el establo que sí requieran de madrugar... ¿podrá con eso o su lado animal saldrá más pronto de lo esperado?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 de este reality extremo en la plataforma Disney+!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: