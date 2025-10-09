Lis Vega reacciona a mensajito de Carolina Ross: ¡ya la conocía antes de La Granja VIP!
Las amistades y hasta posibles alianzas comenzaron a surgir antes del estreno del reality de TV Azteca
La vedette cubana Lis Vega, quien se convirtió en la décima celebridad confirmada para La Granja VIP, reaccionó a un dulce mensajito que Carolina Ross le dedicó al siguiente granjero o granjera que se uniera a la aventura -¡es decir, ella!- y confesó que ya conocía a la cantante desde antes... ¿se viene una alianza fuerte o una dolorosa traición?
¿Cómo reaccionó Lis Vega al mensaje de Carolina Ross antes de La Granja VIP?
Durante una entrevista con Malleza, nuestra adorada host digital quiso recordar el mensaje que Carolina Ross le envió a Lis Vega aún sin saber que ella sería la siguiente granjera revelada: “Te mandó un mensaje sin saber quién eras y queremos que lo escuches”, dijo antes de reproducir las palabras de la sinaloense:
“Hola, granjero, hola granjera, aquí te habla tu amiga Carolina Ross y quiero decirte que puedes contar conmigo para lo que sea, estoy dispuesta a aprender mucho de ti y quiero que tú también estés con esa nobleza porque es bien bonito abrir nuestro corazón y aprender de cada una de estas experiencias, vamos a echarle ganas y aquí hay una mujer bien entrona que quiere hacer equipo contigo”, dijo la cantante.
Visiblemente conmovida, Lis Vega se mostró conmovida ante estas palabras y reconoció que también tiene buenos deseos para Carolina Ross, a quien por cierto conoció en una emisión de La Resolana.
“Yo tengo una anécdota bien bonita con esa niña, la conocí en La Resolana y cuando casualmente la revelaron dije ‘wow… esta niña tiene un alma, una luz’, y te agradezco porque es lo mismo para allá: también estoy aquí para lo que se te ofrezca y me va a dar muchísimo gusto vivir esta experiencia contigo”, expresó.
Como ves, todo apunta a que la amistad y la buena vibra van a ser los ingredientes principales que veremos en la relación que Carolina Ross y Lis Vega tengan a lo largo de su estadía en La Granja VIP; sin embargo, tal vez en lugar de una alianza lo que veremos entre ellas podría ser una traición... ¿será?
¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?
La Granja VIP se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 de este reality extremo a través de la plataforma Disney+!
La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente:
- DOMINGO - LA GALA
- LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ
- MARTES - NOMINACIÓN
- MIÉRCOLES - ASAMBLEA
- JUEVES - SALVACIÓN
- VIERNES - TRAICIÓN