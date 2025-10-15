inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

Lis Vega y Lola Cortés ya tienen idea de NEGOCIO JUNTAS. “Por eso estoy aquí"

Lis Vega y Lola Cortés acuerdan que, cuando termine La Granja VIP, platicarán sobre poner una escuela de artes. ¿Te las imaginas como socias de negocios?

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Mientras conversaban sobre la pasión que Lis Vega siente por ser vedette, surgió una idea de negocio con Lola Cortés: ¡poner su propia escuela de artes! Quieren invitar a Lyn May para “cortar el listón” y Lola hasta daría clases de canto. “Por eso estoy aquí, ese es mi objetivo”, dijo Lis Vega.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×