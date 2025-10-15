Lis Vega y Lola Cortés ya tienen idea de NEGOCIO JUNTAS. “Por eso estoy aquí"
Lis Vega y Lola Cortés acuerdan que, cuando termine La Granja VIP, platicarán sobre poner una escuela de artes. ¿Te las imaginas como socias de negocios?
Mientras conversaban sobre la pasión que Lis Vega siente por ser vedette, surgió una idea de negocio con Lola Cortés: ¡poner su propia escuela de artes! Quieren invitar a Lyn May para “cortar el listón” y Lola hasta daría clases de canto. “Por eso estoy aquí, ese es mi objetivo”, dijo Lis Vega.
Galerías y Notas Azteca UNO