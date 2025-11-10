LLANTO, impuntualidad y quejas: los NUEVOS PEONES inician con el pie izquierdo la semana 5 de La Granja VIP

Inicia la semana 5 de La Granja VIP y un nuevo equipo de peones encabeza la lucha por ganar el porcentaje total del presupuesto para cuando llegue el viernes. Sin embargo, este nuevo equipo enfrentó duros retos en su primera noche durmiendo en El Granero.

Entre llanto, quejas e impuntualidad, los nuevos peones inician la semana 5 en La Granja VIP

Una de las personas que más sufrió la experiencia de dormir en El Granero fue Kim Shantal, quien no pudo evitar romper en llanto esta mañana de lunes. "Está horrible, lo odio, no quiero dormir ahí", dijo Kim mientras César Doroteo la consolaba. Afirmó que le dolían los huesos debido a la incomodidad de dormir sobre paja y sin colchón, además del frío.

Fue una noche difícil para Kim Shantal no solo por las anteriores razones, sino porque el cuarto eliminado de La Granja VIP fue Jawy, uno de sus mayores aliados. Coincidió con la primera vez, desde que inició la competencia, en que Kim cumple el rol de peón.

Eleazar Gómez tampoco la pasó bien, aunque es la segunda vez que cumple el rol de peón. Él se quejó de que le había tocado "la cama más dura del planeta" y que la experiencia había sido muy distinta a su primera semana en El Granero. Dijo que un desnivel en la cama de paja le había "hecho la espalda chicharrón"; se trata del mismo lugar donde durmió El Patrón en los últimos días.

Los cuatro peones se quedaron dormidos esta mañana aunque ya era hora de que iniciaran sus labores, como recolectar huevos, ordeñar vacas y preparar el desayuno para todos. Incluso Lis Vega fue a intentar despertarlos, pero no tuvo éxito. Esto coincidió con que Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori pasaron horas extra despiertos durante la noche porque les tocaba la guardia de la vaca "Jacinta", que está a punto de parir.

Queda por ver si en los próximos días este equipo de peones se va a recuperar y lograrán mejorar la evaluación del Tío Pepe, o si les recortarán el presupuesto para la siguiente semana.