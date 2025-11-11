¿Multa millonaria en camino? Lola Cortés podría enfrentar sanción por abandonar La Granja VIP antes de tiempo

La sorpresiva decisión de Lola Cortés de abandonar La Granja VIP sigue dando de qué hablar y ha desatado una ola de especulaciones. Pese a que la actriz aseguró que su salida se debía a problemas de salud mental, se especula que Cortés podría recibir una fuerte amonestación económica por supuestamente romper el contrato sin previo aviso.

Una decisión que podría salir "muy cara"

De acuerdo con los conductores de Ventaneando, los participantes de La Granja VIP firmaron contratos en donde se comprometen a hacer este programa, aunque nada ha sido confirmado oficialmente.

Lo que sí queda esclarecido, hasta el momento, son las declaraciones de Adal Ramones, quien le confirmó a Lolita durante la transmisión que su salida podría tener consecuencias.

Ya dimensionaste todo, Lola, lo que puede traer tu renuncia. Recuerda que hiciste un compromiso con el público, con tu familia, con tus amigos, contigo misma y con las empresas aquí involucradas en este show. Te recuerdo que esta salida, inevitablemente, querida Lola, va a traer consecuencias que espero hayas analizado a profundidad, para que tengas la mejor manera y las herramientas para afrontarlas

Mencionó Adal Ramones durante el show.

Los granjeros apoyan la decisión final

La noticia tomó por sorpresa a los compañeros de Lolita dentro del reality, quienes reaccionaron con tristeza y preocupación. Algunos de ellos expresaron su apoyo inmediato, asegurando que comprendían la difícil situación por la que atravesaba la actriz, mientras que otros lamentaron su partida por considerar que era una de las participantes más comprometidas y auténticas del programa. En general, el ambiente dentro de La Granja VIP quedó marcado por esta decisión.

A través de redes sociales, “La Jueza de Hierro” rompió el silencio, aclarando que su decisión no fue por capricho, sino por una crisis de ansiedad y claustrofobia que ya no podía manejar dentro del encierro. “Tengo un trastorno de ansiedad… no quería seguir fingiendo que estaba bien, porque no lo estaba”, expresó entre lágrimas.

La artista también aseguró que ya se encuentra bajo tratamiento médico y que su prioridad es su salud emocional. Aun así, muchos se preguntan si su salida podría dejarla con una deuda. Mientras tanto, los fans de Lolita han cerrado filas en su defensa pidiendo comprensión por lo ocurrido.

