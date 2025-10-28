Los granjeros conmueven con sus sueños de la infancia en La Granja VIP

La noche de ayer no solamente dejó momentos de grandes emociones al interior de La Granja VIP para Lis Vega por su nominación a manos de Sandra Itzel y para La Bea por su elección como nueva Capataz, sino también para los granjeros que participaron en la dinámica del conductor Adal Ramones junto a la fogata, los cuales compartieron historias de su infancia tras ver fotografías tomadas cuando eran niños.

Los granjeros enternecen con sus historias de la niñez

La primera celebridad en contar sus anécdotas fue Kim Shantal, quien compartió que vivió “cosas muy fuertes” en esa etapa de su vida. La influencer contó episodios relacionados con la depresión que vivió derivada de la muerte de su padre y con su caída en excesos y conductas autodestructivas.

Jawy Méndez se mostró muy agradecido con sus padres y por “tener una vida hermosa desde niño”. Además, dijo que aunque nunca gozó de una vida privilegiada, aprendió a ser feliz con lo “poquito o mucho” que tuviera y celebró su personalidad que busca contagiar a sus seres queridos de una mentalidad enfocada en relajarse y disfrutar la vida.

La fotografía con su hermano dejó muy conmovida a Fabiola Campomanes, la cual dijo que tuvo una infancia y adolescencia difíciles, pero que la hicieron la mujer que es actualmente y la hacen sentir orgullosa de lo que piensa y siente. También compartió que la gente que se ha ido de su vida la ha hecho sentir que debe honrarla y ser feliz.

Eleazar Gómez reflexionó sobre los problemas que tuvo en casa con su familia a tan temprana edad y la influencia de esos momentos en su vida. Además, se mostró triste por la falta de convivencia de su padre y la pérdida de su hermano, pero reconoció el esfuerzo de su madre y se dijo orgulloso por no rendirse y seguir adelante.

Ante la única fotografía de su niñez, Manola recordó la dinámica familiar con sus padres y sus 10 hermanos, así como aspectos agridulces de su carrera académica y profesional, y afirmó sentirse orgullosa de haber llegado hasta el lugar en el que está.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Lis Vega, así como al elegido por el público para acompañar a La Bea en la suite del Capataz y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

