Tío Pepe agradece muestras de cariño en redes sociales tras insulto de Jawy en La Granja VIP

Aunque la atención está puesta las 24 horas del día sobre las celebridades de La Granja VIP, uno de los personajes que se ha robado el reflector desde el inicio del reality show por su simpatía y carisma ha sido el querido Tío Pepe, por lo que no cayó nada bien en redes sociales el insulto hecho por Jawy Méndez durante del desayuno de ayer.

El Internet se solidariza con el Tío Pepe

Sumado al castigo impuesto al peón en la transmisión del Duelo entre granjeros en el que el destacado participante de ‘Exatlón’ debía pasar la noche en vela cuidando que no se apagara la fogata hasta que amaneciera, usuarios de redes sociales hicieron saber su descontento hacia Méndez y defendieron al estimado Mayoral de La Granja VIP.

En un video publicado ayer por el propio Tío Pepe en su cuenta de TikTok, el cual rebasa las 585 mil reproducciones y es el más visto de su perfil, el Mayoral se mostró muy conmovido y agradeció las muestras de cariño de los usuarios, los cuales aprovecharon la sección de comentarios para compartir anécdotas, reconocimientos y palabras de aliento.

Naturalmente, también mostraron su descontento con los granjeros que han cometido faltas de indisciplina, específicamente con Jawy Méndez. “Estamos muy enojados”, “merece una nominación sin salvación” y “Jawi no me representa” fueron solamente algunos de los comentarios emitidos por los usuarios que defendieron al Mayoral.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva asamblea en la que conoceremos al tercer nominado de La Granja VIP que se unirá a Eleazar Gómez y Lis Vega; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

