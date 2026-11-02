Niurka revela si estuvo enamorada de Pablo Montero antes de La Granja VIP: “No me puede ver como mujer” (VIDEO)

Pablo Montero fue el octavo eliminado de La Granja VIP y esta noticia entristeció mucho a sus aliados. Así que entre Rafa, Natalia y Niurka, recordaron algunos de los mejores momentos que han pasado con él. Fue así que la llamada “mujer escándalo” se animó a contar que ella tiene muy buenos recuerdos con el cantante, incluyendo la vez que coincidieron en un restaurante y él les cantó sin cobrarles un peso, lo que marcó el inicio de una amistad que sigue intacta aún con el paso de los años, y que para ella, siempre ha sido tan valiosa que nunca se le cruzó por la mente tener algún romance y sabe que Pablo tampoco la ve “como mujer” porque se respetan mucho.