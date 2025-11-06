Fabiola Campomanes recibe ‘auditoría’ de las celebridades de La Granja VIP para mejorar sus redes sociales

Las celebridades de La Granja VIP no solamente han compartido algunas de sus historias más personales, sino que también buscan ayudarse a mejorar y un ejemplo de lo anterior ocurrió durante la preparación de la comida de este día, pues aprovecharon para hacerle recomendaciones a Fabiola Campomanes en materia de redes sociales.

La Bea y Kim Shantal hicieron un diagnóstico de la presencia digital de la actriz al hacerle una serie de preguntas sobre sus cuentas de redes sociales, pero ¿cómo le fue?

Ante el exhorto de Kim para que Fabiola tuviera TikTok, la actriz le afirmó que ya había hecho una cuenta y pidió al público que seguía la transmisión 24/7 que la siguieran. Además, aseveró que empezó a subir videos de bailes antes de entrar al reality show tras el consejo de algunas personas, ya que no "le tiene miedo al ridículo".

Posteriormente, La Bea le cuestionó sobre su actividad en Instagram, a lo que Campomanes respondió que "es un desastre" debido a que no aprendió a usar una cámara que había comprado específicamente para realizar contenido en la red social. En materia de saludos a seguidores o stories, dijo que no contesta a comentarios de usuarios porque sus numerosas ocupaciones no le dan tanto tiempo para interactuar.

Kim les compartió que no sigue a nadie que no suba historias porque siente que no vería nada, a lo que Fabiola compartió que ella sí lo hace y recordó que se valió de un brincolín que le regaló su hija para hacer ese tipo de contenidos.

Cuando se tocó el tema de la frecuencia de sesiones fotográficas, la granjera dijo que "no ha podido hacer nada" porque le ha costado trabajo adaptarse al cambio hormonal y físico que ha sufrido, a lo que las granjeras se comprometieron a realizar una con ella cuando salgan del reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Lolita Cortés, 'El Patrón' Alberto del Río, Alfredo Adame, Eleazar Gómez o Manola Díez del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

