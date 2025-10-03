César Doroteo presume sus compras para La Granja VIP: ¿lo dejarán ser fashion en el corral?

El influencer César Doroteo, quien hace unos días se convirtió en la sexta celebridad confirmada para La Granja VIP , salió de compras y presumió sus bolsas repletas de ropa y accesorios para usar en el reality porque está dispuesto a brillar más que los otros granjeros, sobre todo en las galas… ¿crees que exageró con lo fashion o así está bien?

¿Qué compras presumió César Doroteo para brillar en La Granja VIP?

El adorado Teo, quien llega a La Granja VIP a imponerse con elegancia pero también a aprender nuevas habilidades, se hizo presente en sus historias de Instagram con una curiosa foto que enloqueció a sus 392 mil seguidores porque mostró cómo se prepara para lucir impecable en el reality.

"¿Creen ustedes que estoy exagerando con mis compras para La Granja VIP? Esto es ropa y accesorios para una semana...”, escribió Teo para acompañar una tradicional selfie de espejo en donde se le ve con varias bolsas de compras.

INSTAGRAM/cesardoroteo

Aún no se sabe si se le permitirá a César Doroteo ser fashion, sobre todo a la hora de recoger estiércol o trabajar en el huerto de La Granja VIP, pero eso no fue impedimento para que sus fans lo animaran a darse el gustito de brillar en el reality al último grito de la moda: “Nunca, nunca es suficiente”, le escribió una emocionada fan.

De esta forma Teo, quien por cierto también se prepara en el gimnasio para llegar a La Granja VIP en excelentes condiciones físicas y poder darle batalla a granjeros como “El Patrón” a la hora de las pruebas físicas, mostró la intensa cercanía que tiene con sus fans y su disposición a compartir cada momento de sus preparativos para el reality show de TV Azteca.

Otro asunto que le preocupa a Teo es el de dejar a su perrito , y por ello también publicó un video en el que demostró cómo aprovecha cada minuto al máximo para apapachar a su amigo antes de aislarse del mundo: ¡va por quedarse las 10 semanas del reto completo!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

A César Doroteo todavía le quedan algunos días de preparativos antes del arranque de La Granja VIP, pues este importante proyecto de TV Azteca se estrenará el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡te sorprenderás con todas las sorpresas que los conductores Adal Ramones, Kristal Silva y Alex Garza tienen para ti!

Tampoco te pierdas las transmisiones 24/7 en Disney+ porque cada día habrá un reto diferente que mantendrá a los granjeros y a la audiencia al límite; la agenda confirmada por la producción es la siguiente: