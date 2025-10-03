¡Puro estilo! Así lució Alfredo Adame en su conferencia de prensa previo a La Granja VIP

Alfredo Adame organizó una pequeña conferencia de prensa para hablar de su integración a La Granja VIP, el reality show de TV Azteca donde lo veremos como nunca antes, y compartió un video que de inmediato causó furor entre sus seguidores, sobre todo porque usó una camiseta ¡muy vaquera!

¿Cómo se presentó Alfredo Adame ante la prensa para hablar de La Granja VIP?

Desde que Alfredo Adame se convirtió en la primera celebridad confirmada para La Granja VIP , nuestro querido “Golden boy” se ha mantenido súper activo en sus redes sociales para promocionar la campaña “Adame es mi gallo” y motivar a su fandom para que vote por él.

En medio de los memes, los videos y las imágenes divertidas creadas con inteligencia artificial (IA), Alfredo Adame se tomó un tiempo para encabezar una pequeña conferencia de prensa en la que habló sobre La Granja VIP como bien se pudo ver en un reel que el “Golden boy” compartió con su millón de seguidores de Instagram.

Alfredo Adame, vestido con una camisa en color crema con detalles de vaquitas en el estampado, respondió a las preguntas de los periodistas que acudieron a la cita y además derrochó estilo muy a su manera: ¡muy vaquero, pero muy pulcro al mismo tiempo!

Lamentablemente, Adame nos dejó con ganas de más chismecito porque no compartió las respuestas que le dio a las periodistas y, en lugar de ello, puso de fondo musical la clásica canción Fortunate son de Creedence Clearwater Revival para demostrar que sí: ¡él se siente afortunado por contar con un fandom tan sólido!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

¿Alfredo Adame podrá dejar el glamour y el estilo a un lado para darle la bienvenida a todas la incomodidades del granjero? ¡Eso sólo lo sabremos con el paso de los días, pero mientras tanto no te pierdas el estreno de La Granja VIP el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche! Nuestro equipo de conductores encabezado por Adal Ramones promete una experiencia inolvidable en cada cita con la pantalla.

Te recomendamos no perderte las transmisiones 24/7 por Disney+ porque el cacareo se pondrá buenísimo noche y día, sobre todo porque la producción ya confirmó la siguiente agenda para cada día de la semana :