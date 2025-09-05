¡Ferka y Rey Grupero arrasan en su tour de medios como los nuevos críticos de La Granja VIP!

¡Que no haya confusión! No es Daniela Romo, es Rey Grupero, quien junto a la inigualable belleza de Ferka vivió un tremendo tour de medios en el que fueron presentados oficialmente como parte del panel de críticos de La Granja VIP. Ambos dejaron claro que no llegan como granjeros ni animales del campo, sino como voces afiladas, llenas de talento y con esa chispa única que los caracteriza. Ferka aporta su experiencia y Rey Grupero su irreverencia, una combinación que promete debates picantes, polémicas y momentos memorables dentro del reality. Desde las botas hasta el sombrero, esta dupla viene lista para poner a temblar a los participantes.