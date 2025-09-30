inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP
Video

La familia de Venga La Alegría respalda a Kike Mayagoitia rumbo a La Granja VIP

Sus compañeros le dedicaron mensajes llenos de apoyo y buena vibra.

La Granja VIP
Compartir
  •   Copiar enlace

Durante el tour de medios, Kike Mayagoitia recibió un cálido respaldo de su “familia” de Venga La Alegría, quienes le enviaron emotivos mensajes de apoyo. Conmovido por estas muestras de cariño, el conductor aseguró que llegará a La Granja VIP decidido a mostrarse “al desnudo”, dejando ver su lado más auténtico y transparente ante todos.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×