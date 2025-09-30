La familia de Venga La Alegría respalda a Kike Mayagoitia rumbo a La Granja VIP

Durante el tour de medios, Kike Mayagoitia recibió un cálido respaldo de su “familia” de Venga La Alegría, quienes le enviaron emotivos mensajes de apoyo. Conmovido por estas muestras de cariño, el conductor aseguró que llegará a La Granja VIP decidido a mostrarse “al desnudo”, dejando ver su lado más auténtico y transparente ante todos.