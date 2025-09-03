Lo que debes saber de Flor Rubio, el nuevo talento de La Granja VIP que causó furor

Los fans del chisme se emocionaron mucho cuando Flor Rubio fue confirmada como parte del equipo de La Granja VIP , el nuevo reality show de TV Azteca que ¡desde ya! está acaparado todas las conversaciones en redes sociales: ¿pero quién es esta exitosa celebridad que ahora formará parte de los críticos junto a Lola Cortés y Linet Puente?

¿Quién es Flor Rubio y cuál es su trayectoria en la televisión mexicana?

Nacida en la Ciudad de México un 05 de agosto de 1972 (tiene 53 años), Flor Rubio es una reconocida presentadora de televisión y periodista de espectáculos con una impecable trayectoria en medios de comunicación, lo que la convirtió en la opción idónea para ser crítica de La Granja VIP.

Egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Flor Rubio tiene una experiencia de más de 25 años tanto en radio como en la televisión y, más recientemente, la creación de contenido en redes sociales.

En la actualidad, Flor Rubio forma parte del equipo de Venga la Alegría, pero a lo largo de su carrera participó en varios programas dedicados a la farándula; muy reconocidas también son sus entrevistas que ocurren en un ambiente relajado, pero sin apartarse del rigor periodístico.

Además de su trabajo en la televisión, Flor Rubio es fundadora y editora de Siempre Espectacular, un sitio dedicado a las noticias de espectáculos; además de ello se mantiene muy activa en Instagram y en TikTok, plataformas donde tiene 337 mil y 696.5 mil seguidores respectivamente.

El carisma que Flor Rubio muestra en la pantalla, así como su profesionalismo en la investigación periodística, la consolidaron como una voz de peso en la farándula mexicana: ¡si eres fan del chisme, seguramente te encantará escuchar los comentarios que soltará al lado de Adal Ramones, Lola Cortés, Kristal Silva y Alex Garza !

