Pagan 500,000 por esta moneda de 10 pesos por todos sus ERRORES

Este cierre del año se ha convertido en uno de los más movidos en cuanto a la compra y venta de monedas dentro del apartado digital. Un ejemplo de esto es la moneda de 10 pesos, la cual cuenta con una serie de errores por los cuales su dueño pide alrededor de 500 mil pesos.

La numismática es el estudio de las monedas, las medallas y los billetes que cuentan con un valor histórico o, bien, contemporáneo. Dentro de este análisis destaca una moneda de 10 pesos, misma que tiene una serie de características por las cuales vale miles de pesos en internet.

¿Cuáles son las características de esta moneda de 10 pesos?

Esta moneda de 10 pesos, que se presenta a través de Mercado Libre, establece que cuenta con varios errores de acuñación según lo establecido por su dueño; sin embargo, vale decir que este no confirma cuáles son estos, lo cual sugiere ciertos problemas en su método de comunicación.

Te puede interesar: ¿Cuál es la moneda conmemorativa que vale hasta 650 mil pesos?

Mercado Libre

Debido a ello, el dueño de esta moneda considera que su pieza tiene un costo de 350 mil pesos, una cantidad por demás elevada en relación a su valor nominal. Lo que es un hecho en la foto que comparte en el mercado digital es el evidente deterioro que esta pecunia tiene.

Destinos expertos en numismática señalan que los defectos que se ocasionan por su uso, lejos de incrementar la moneda, la reducen. Por ende, consideran que su precio no tiene relación con el producto que está a la venta, esto pese a los errores que menciona y que, por defecto, no hace evidentes.

¿Es recomendable comprar monedas por internet?

En realidad, expertos en numismática señalan que lo recomendable es asistir a casas reconocidas y oficiales si el deseo es adquirir monedas conmemorativas. Con ello, se evitan las estafas y fraudes que se han confirmado en algunas compras y ventas realizadas por internet.