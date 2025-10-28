"¡¿Así viven en su casa?!” El Patrón ENFURECE porque los granjeros dejan sucio el baño

Este martes le tocó a El Patrón llevar a cabo limpieza de baños en La Granja VIP, pero el luchador profesional se molestó mucho de que los otros granjeros sean descuidados. “Este es el tipo de cosas que yo digo: '¿así viven en su casa?’ Todos los pelos pegados en las paredes del baño”, dijo Alberto del Río.

