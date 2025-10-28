"¡¿Así viven en su casa?!” El Patrón ENFURECE porque los granjeros dejan sucio el baño
A Alberto del Río le tocó lavar los baños en La Granja VIP y le molestó mucho que quienes usan estos espacios no dejen limpio. Esto dijo El Patrón.
Este martes le tocó a El Patrón llevar a cabo limpieza de baños en La Granja VIP, pero el luchador profesional se molestó mucho de que los otros granjeros sean descuidados. “Este es el tipo de cosas que yo digo: '¿así viven en su casa?’ Todos los pelos pegados en las paredes del baño”, dijo Alberto del Río.
Galerías y Notas Azteca UNO