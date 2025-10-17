Al Extremo en La Granja VIP: los granjeros fitness cuentan sus experiencias cercanas a la muerte, ¡casi se matan...!

Los músculos no siempre bastan para escapar del peligro. Algunos de los granjeros más fuertes de La Granja VIP mientras se ejercitaban, compartieron historias que dejaron helados a sus compañeros… y a los seguidores del programa. Entre accidentes, golpes y hasta momentos que rozaron lo inexplicable, dignos de un episodio de Al Extremo, varios confesaron que estuvieron muy cerca de no contarla.

¿Qué le pasó a Jawy antes de entrar a La Granja VIP?

Durante una charla con El Patrón, Kike y Omahi, Jawy reveló uno de los episodios más duros de su vida. Contó cómo una broma mal planeada terminó en un choque brutal que pudo haber acabado en tragedia. En su intento por fastidiar a un amigo al hacerse el chistoso con el coche, acabó impactado por una camioneta que se pasó el alto. El impacto fue tan fuerte que dobló el volante de metal con el pecho, perdió cabello, rompió el parabrisas con la cabeza, se debilitaron sus dientes y el motor quedó a centímetros de él. Lo más impactante fue que su amigo se salvó porque decidió no subirse.

El Patrón, por su parte, relató un accidente en carretera con lluvia y relámpagos. Su deportivo fue arrastrado por el agua y el lodo, se salió del camino y terminó incrustado en una zanja. Según su recuerdo, una mujer embarazada lo rescató de los restos en llamas. Sin embargo, las cámaras no mostraron a nadie más, aunque se podía ver cómo una mujer lo sacaba del carro, no fue posible rastrearla a ella ni a su camioneta en el resto de las cámaras. Un momento digno de película… de suspenso.

¿Quién más vivió momentos extremos antes de La Granja VIP?

Kike también recordó una historia que lo marcó desde niño. Solía juntarse con un grupo de adolescentes mayores que él, que practicaban artes marciales y llevaban katanas. Por casualidad, ese día decidió no salir con ellos y, horas más tarde, vio en las noticias que algunos habían muerto en una pelea callejera. De haberse quedado con ellos, tal vez su destino habría sido otro.

Finalmente, Eleazar relató un accidente más reciente, donde un poste de concreto destrozó el coche en el que viajaba como copiloto. Apenas estaba poniéndose el cinturón cuando todo ocurrió. Terminó con fracturas en los dedos y heridas, pero vivo.

Lo que está claro es que estos granjeros, además de fuerza física, tienen una buena dosis de suerte y resistencia. Porque si algo une a los habitantes de La Granja VIP, es que todos tienen historias que parecen sacadas de un episodio de Al Extremo.