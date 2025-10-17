Lola Cortés confesó a Teo que padece una fea manía: “Me las como y sangro”

En La Granja VIP, las charlas entre los granjeros van más allá de las labores del campo, y nos permiten ver lados muy personales. Así ocurrió con Lola Cortés, quien durante una plática vespertina con Teo, se sinceró sobre un hábito que sorprendió a muchos y provocó risas nerviosas en otros.

¿Qué manía tiene Lola Cortés en La Granja VIP?

Mientras compartían un momento tranquilo, la jueza de La Academia mostró sus uñas notablemente maltratadas, lo que provocó una curiosa reacción. Lejos de atribuir el daño al trabajo con animales o las tareas de limpieza, Lola confesó sin filtros que la verdadera causa es su manía de morderse las uñas compulsivamente. Admitió que incluso llega al punto de hacerse sangrar: “Me las como y sangro”, confesó.

Entre bromas, también comentó que debe visitar a su manicurista cada dos semanas para tratar de controlar el problema, aunque dentro de La Granja VIP eso es algo imposible de mantener, así que deberá hacer algo al respecto para evitar hacerse daño.

¿Cómo fue la conexión entre La Bea y Lola Cortés?

La escena dio un giro cuando La Bea se unió a la conversación. Entre risas, ambas se reconocieron como almas viejas reencontradas. La comediante le expresó a Lola que siente una conexión muy profunda con ella, como si se conocieran de tiempo atrás. La actriz coincidió y afirmó que seguramente fueron amigas en vidas pasadas, porque en esta vida apenas se conocieron y tiene edad suficiente para ser su madre.

Ante tal comentario, Teo bromeó como si se diera la exclusiva de que Lola podría adoptar a La Bea y que a partir de ahora formaría parte de su familia, justo al lado de Pelota y Balón, como llama a sus hijos.

Así, entre confesiones íntimas y momentos de cariño, La Granja VIP sigue demostrando que es mucho más que un programa de competencia, al convertirse es un espacio donde se crean lazos inesperados y donde los famosos se muestran tal como son.