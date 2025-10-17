Alfredo Adame en modo vaquero conquista en La Granja VIP: los outfits que enloquecieron al fandom

Alfredo Adame se convirtió, de forma indiscutible, en el peón consentido de La Granja VIP gracias a que se tomó su papel campirano ¡muy en serio! El adorado “Golden boy” se tomó la molestia de empacar camisas con temáticas 100% vaqueras y esto enloqueció a sus fans: ¡estos son los looks que conquistaron en redes!

¿Qué looks granjeros de Alfredo Adame se viralizaron en redes?

Alfredo Adame, quien antes de entrar a La Granja VIP tomó un “curso intensivo” en un establo de verdad para tomarse el cuidado de los animales lo más en serio posible, demostró que trabajar en el campo no sólo es cuestión de actitud... ¡también de estilo!

Quien diría que el único que sirve outfits en la Granja es el Alfredo Adame.#LaGranjaVIP pic.twitter.com/lPyoD1RYmP — Veronica 🪩 (@harryisgoldd) October 16, 2025

En redes sociales, los fans notaron que Alfredo Adame tuvo el cuidado de empacar camisas con estampados de gallos, un chaleco de gamuza que le dio un toque especial a su look granjero y ¡una pijama con imágenes de caballos! que causó furor viral.

“Amo cómo Adame no se cansa de servir outfits, él entendió todo el concepto”, escribió un entusiasta para acompañar unas imágenes de los looks granjeros de el llamado “Golden boy” que fueron calificados por el fandom como muy originales, además de adecuados para su trabajo de peón.

Amo como Adame no se cansa de servir outfits, él entendió todo el concepto 💅🏽 #LaGranjaVIP pic.twitter.com/nnGeTlKP1h — ᝰ⋆ (@REALITYLlFE) October 15, 2025

“Alfredo Adame en La Granja está siendo lo máximo, nos da contenido y outfits chidos, ÉL YA GANÓ", escribió otro usuario de X que confirmó que el hecho de que Alfredo Adame sea peón y además uno de los nominados de la semana no lo afectó en lo absoluto: ¡es un adorado!

nunca creí ser tan naco pero neta Alfredo Adame en La Granja está siendo lo máximo, nos da contenido y outfits chidos, ÉL YA GANÓ pic.twitter.com/YMRVKwxWqr — Ossiel (@dxxmdna) October 17, 2025

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: