¿De La Granja VIP a las urnas? La Bea y Manola Diez, en campaña: ¡Voten por el Peón Equipo!

En La Granja VIP todo puede pasar, un día estás alimentando gallinas y al siguiente, lanzas una campaña política digna de elecciones. Esta vez, La Bea y Manola Díez decidieron tomarse muy en serio la competencia y salieron a pedir el voto del público como si fueran candidatas a la presidencia del corral. ¿El objetivo? Salvarse de la eliminación y mantener con vida al Peón Equipo.

¿Por qué La Bea y Manola Díez pidieron el voto del público?

Todo comenzó con una improvisada (y muy divertida) campaña frente a las cámaras. La Bea, nominada esta semana junto con Teo y Alfredo Adame, aprovechó cada segundo para hablarle directamente al público y pedir su apoyo. Poco después se le unió Manola Díez, quien respaldó con todo a su compañera.

Ambas aseguraron que el “Peón Equipo” ha demostrado ser el más trabajador, comprometido y divertido dentro de La Granja VIP. Desde cuidar a los animales hasta mantener el orden en la casa, afirman que sus esfuerzos merecen ser reconocidos con el voto del público.

¿Qué dijeron sobre el Peón Equipo en La Granja VIP?

Entre bromas, risas y hasta un sombrero simbólico que Manola recibió como buena señal, las participantes resaltaron lo mucho que han crecido juntas dentro del reality. Se mostraron emocionadas por seguir compartiendo la experiencia, y dejar en claro que no quieren separarse por una eliminación.

Incluso hubo espacio para improvisar canciones, agradecer a sus seguidores y hasta encender veladoras simbólicas para que el “Peón Equipo” sea bendecido con votos. Fue una mezcla de comedia, ternura y compañerismo que dejó claro lo bien que se llevan ambas dentro del show.

Con esta iniciativa tan peculiar, La Bea y Manola demostraron que en La Granja VIP todo se vale para seguir en el juego… incluso hacer campaña como si fueran a las urnas.