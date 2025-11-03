“No me he equivocado": Jawy reveló su estrategia en La Granja VIP, ¿le funcionará?

Con el paso de las semanas en La Granja VIP, la convivencia entre los granjeros empieza a mostrar sus verdaderos matices. Entre afinidades, tensiones y alianzas estratégicas, Jawy se permitió abrirse un poco durante una charla con Sergio Mayer Mori, al revelar el método que ha seguido desde el primer día… y no es precisamente el más sentimental.

¿Cuál es la estrategia de Jawy dentro de La Granja VIP?

Durante una conversación con Sergio, Jawy explicó por qué ha mantenido cierta distancia emocional con sus compañeros. No es frialdad ni desinterés, sino parte de una estrategia que aprendió a la mala en otro reality. En aquella ocasión, se encariñó tanto con alguien que llegó al punto de llorar desconsolado cuando tuvo que nominarle. Desde entonces, aprendió a no permitir que el afecto afecte su juego.

A pesar de que siente afinidad con algunos, prefiere no involucrarse emocionalmente mientras está dentro del encierro. Según él, una vez que sale del reality, sabe con quién tendrá buena relación, y afirma que nunca se ha equivocado. Desde su perspectiva, este distanciamiento le permite tomar decisiones sin culpa ni dudas.

¿Qué opinó Sergio Mayer Mori sobre la actitud de Jawy?

Sergio reconoció que, aunque siente que podrían ser grandes amigos fuera del programa, dentro de La Granja VIP le cuesta leer a Jawy. Lo ve como alguien reservado y difícil de descifrar, así que esa barrera impide una cercanía real. Jawy le respondió que es intencional, puesto que se protege emocionalmente y evita caer en la misma trampa que en el pasado.

Su planteamiento fue claro al describir que en un juego como este, no se permite sentimentalismos. Por eso no se integra del todo al grupo de hombres que pasan el día juntos. Aunque disfruta la compañía, sabe que si se acerca demasiado, luego le será más difícil tomar decisiones estratégicas cuando llegue el momento de nominar.

Ahora la pregunta es si esta estrategia le ayudará a llegar más lejos o si la desconexión afectará su permanencia.

