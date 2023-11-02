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FOTOS | Betsabé abandona La Isla al caer en la Última Batalla

Betsabé no tuvo éxito en el Juego por la Salvación y más tarde tuvo que medirse en la Última Batalla de La Isla. Así, Betsabé abandona el desafío. #RexonaLaIsla

Por: Daniel Menes

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