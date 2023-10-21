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FOTOS | Dramático juego por la salvación en La Isla

Un día exitoso para los Rebeldes en La Isla. Los verdes se unieron y lograron ganar los 2 juegos y fueron merecedores de una increíble experiencia en Aydin.

Por: Palmira Silva

Rebeldes y Desconocidos, listos para el juego por la misión en La Isla.
Los morados eligieron a Betsabé y Gualy para el desafío.
Los elegidos que representaron a los verdes fueron Julio y Alexia.
El juego consistía en buscar pelotas en el fondo del mar.
Los morados no lograron encontrar ninguna pelota.
Julio se encargó de encontrar las 5 pelotas para ganar el reto.
Los Rebeldes fueron los indiscutibles ganadores del reto.
Gracias a la suerte, los verdes elegirán a quién del equipo morado le quitarán su voto.
Todo listo para el segundo Juego por la Salvación.
Los Rebeldes se encuentran confiados para ganar este reto.
Los Desconocidos se sienten fuertes y confiados.
La competencia inició en una plataforma sobre el agua.
Fede y Gualy hacen uso de toda su resistencia para salir del agua.
La fuerza y resistencia son claves para avanzar.
Julio dando su mayor esfuerzo.
Andrés lo está dando toso en esta competencia.
Los desafiantes buscan la mejor estrategia para romper la madera.
La fuerza y velocidad son una gran ventaja en esta parte de la prueba.
El tiempo es oro, y esta parte de la prueba los retrasa mucho.
Julieta, como siempre, dándolo todo en los juegos.
Los participantes deben estar muy concentrados para no salir lastimados.
Deben mantener la calma para las pruebas físicas y de altura.
Adrián se retrasa un poco en la prueba de obstáculos.
Maite lo deja todo en el juego por la salvación.
Esta prueba está llena de obstáculos que pueden llegar a retrasar a los participantes.
La última prueba es cuestión de suerte y tino.
Alexia lleva la delantera en la última prueba.
Gualy tratando de atinarle a los hoyos.
Los Rebeldes logran el triunfo en el segundo Juego por la Salvación.
El esfuerzo de los 4 Rebeldes dio frutos, a pesar de haber repetido las tres rondas por los pocos integrantes del equipo.
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Rebeldes y Desconocidos, listos para el juego por la misión en La Isla.
Los morados eligieron a Betsabé y Gualy para el desafío.
Los elegidos que representaron a los verdes fueron Julio y Alexia.
El juego consistía en buscar pelotas en el fondo del mar.
Los morados no lograron encontrar ninguna pelota.
Julio se encargó de encontrar las 5 pelotas para ganar el reto.
Los Rebeldes fueron los indiscutibles ganadores del reto.
Gracias a la suerte, los verdes elegirán a quién del equipo morado le quitarán su voto.
Todo listo para el segundo Juego por la Salvación.
Los Rebeldes se encuentran confiados para ganar este reto.
Los Desconocidos se sienten fuertes y confiados.
La competencia inició en una plataforma sobre el agua.
Fede y Gualy hacen uso de toda su resistencia para salir del agua.
La fuerza y resistencia son claves para avanzar.
Julio dando su mayor esfuerzo.
Andrés lo está dando toso en esta competencia.
Los desafiantes buscan la mejor estrategia para romper la madera.
La fuerza y velocidad son una gran ventaja en esta parte de la prueba.
El tiempo es oro, y esta parte de la prueba los retrasa mucho.
Julieta, como siempre, dándolo todo en los juegos.
Los participantes deben estar muy concentrados para no salir lastimados.
Deben mantener la calma para las pruebas físicas y de altura.
Adrián se retrasa un poco en la prueba de obstáculos.
Maite lo deja todo en el juego por la salvación.
Esta prueba está llena de obstáculos que pueden llegar a retrasar a los participantes.
La última prueba es cuestión de suerte y tino.
Alexia lleva la delantera en la última prueba.
Gualy tratando de atinarle a los hoyos.
Los Rebeldes logran el triunfo en el segundo Juego por la Salvación.
El esfuerzo de los 4 Rebeldes dio frutos, a pesar de haber repetido las tres rondas por los pocos integrantes del equipo.
Rebeldes y Desconocidos, listos para el juego por la misión en La Isla.
Los morados eligieron a Betsabé y Gualy para el desafío.
Los elegidos que representaron a los verdes fueron Julio y Alexia.
El juego consistía en buscar pelotas en el fondo del mar.
Los morados no lograron encontrar ninguna pelota.
Julio se encargó de encontrar las 5 pelotas para ganar el reto.
Los Rebeldes fueron los indiscutibles ganadores del reto.
Gracias a la suerte, los verdes elegirán a quién del equipo morado le quitarán su voto.
Todo listo para el segundo Juego por la Salvación.
Los Rebeldes se encuentran confiados para ganar este reto.
Los Desconocidos se sienten fuertes y confiados.
La competencia inició en una plataforma sobre el agua.
Fede y Gualy hacen uso de toda su resistencia para salir del agua.
La fuerza y resistencia son claves para avanzar.
Julio dando su mayor esfuerzo.
Andrés lo está dando toso en esta competencia.
Los desafiantes buscan la mejor estrategia para romper la madera.
La fuerza y velocidad son una gran ventaja en esta parte de la prueba.
El tiempo es oro, y esta parte de la prueba los retrasa mucho.
Julieta, como siempre, dándolo todo en los juegos.
Los participantes deben estar muy concentrados para no salir lastimados.
Deben mantener la calma para las pruebas físicas y de altura.
Adrián se retrasa un poco en la prueba de obstáculos.
Maite lo deja todo en el juego por la salvación.
Esta prueba está llena de obstáculos que pueden llegar a retrasar a los participantes.
La última prueba es cuestión de suerte y tino.
Alexia lleva la delantera en la última prueba.
Gualy tratando de atinarle a los hoyos.
Los Rebeldes logran el triunfo en el segundo Juego por la Salvación.
El esfuerzo de los 4 Rebeldes dio frutos, a pesar de haber repetido las tres rondas por los pocos integrantes del equipo.
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