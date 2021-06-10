La Voz: Jesús Navarro va por todo con este equipo que está formando.

Nuestros queridos coaches han hecho de todo para quedarse con los mejores concursantes de La Voz 2021. Las mejores estrategias, poderosos discursos y hasta chistes, no han faltado en una de las ediciones más cardíacas de nuestro reality show.

Jesús Navarro es el alma divertida y juvenil de La Voz 2021

Por si fuera poco, el talento mexicano se ha hecho presente en esta temporada de nuestro querido reality show. Grandes voces de México se han dado cita para brillar de pies a cabeza en uno de los escenarios más imponentes de Latinoamérica.

Edith Márquez, María José, Miguel Bosé y Jesús Navarro han puesto su corazón por quedarse con los participantes más talentosos.

Por si fuera poco, la rivalidad también se ha hecho presente, pues nuestros coaches buscan a toda costa levantar el famoso trofeo del primer lugar.

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Jesús Navarro llegó pisando fuerte en esta edición de La Voz 2021

Nuestro querido coach Jesús Navarro también se convirtió en uno de los íconos juveniles más destacados del momento.

El cantante, de 34 años, se dio a conocer como uno de los coaches más divertidos y carismáticos de La Voz 2021. Por lo tanto, los concursantes no dudan en unirse al Team Jesús Navarro para continuar aprendiendo de su experiencia y potente voz.

Greta Medhe, Jahaziel Meza, Jako Navarro, Arturo de la Fuente, Manuel Cozar, Juan Pablo e Irenka Moro son algunos de los cantantes que se unieron al equipo del integrante de Reik.

Manténte al pendiente de nuestros próximos episodios, pues Jesús Navarro podría completar su equipo con grandes talentos, dignos de pertenecer a nuestro reality show.

Acompaña a María José, Miguel Bosé, Edith Márquez y Jesús Navarro en los próximos capítulos de La Voz 2021. Solo un participante se coronará como el gran campeón y levantará el trofeo más codiciado en los concursos de canto.

Tenemos una cita todos los lunes y martes a las 7:30pm por Azteca UNO. Forma parte de la contienda de canto más cardíaca de la televisión mexicana.

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