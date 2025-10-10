Lizbeth Rodríguez revela las primeras imágenes de su bebé tras dar a luz

Hace unas horas, la creadora de contenido, Lizbeth Rodríguez compartió la noticia de que este jueves, 9 de octubre, se convirtió en madre de una niña, cabe mencionar que este sería su segundo hijo de la famosa youtuber.

Por medio de una publicación en Instagram, la creadora compartió que ya se había convertido en madre por segunda ocasión, y no solo eso, también en la publicación se pueden observar las primeras imágenes de la bebé, algo que ha causado mucha ternura entre los usuarios de las redes sociales.

¡Rafa Polinesio llegó a La Resolana! Habló de su paso por MasterChef y hubo mucho baile [VIDEO] Rafa Polinesio llegó a la Resolana y habló de su experiencia en Masterchef. Por si fuera poco, el Capi le ofreció un espectáculo de danza polinesia.

¿Cómo presumió la llegada de su bebé Lizbeth Rodríguez?

Además, en el posteo que compartió en sus redes sociales, publicó un emotivo mensaje sobre su experiencia en el postparto, asegurando que es una de las etapas más complicadas que ha tenido en su maternidad.

Nadie te dice que después de parir también hay que sobrevivir. Todos hablan del parto, pero pocos del postparto, esa revolución silenciosa que vives en soledad. No te reconoces frente al espejo y no te reconoces. Sólo entre madres nos reconocemos, admiramos, intercambiamos sonrisas y seguimos adelante. ¡Ánimo! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Y todo pasa!

Recordemos que cuando dio a conocer que estaba en la espera de su segundo hijo, compartió un video en su canal de YouTube. De acuerdo a sus palabras, cuando se enteró de que estaba embarazada fue algo sorprendente para ella, pues es algo que estaba buscando desde hace un tiempo, incluso reveló que había tenido un aborto anteriormente.