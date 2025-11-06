Los 3 mejores balnearios de Jalisco para visitar un fin de semana y celebrar tu cumpleaños, según la IA

Jalisco cuenta con grandes atracciones turísticas y con grandes pueblos por recorrer, como lo es Cocula, donde se puede degustar de una buena birria de chivo, pero si lo que quieres es disfrutar un fin de semana echando un buen chapuzón, estás en la nota correcta. Los 3 mejores balnearios se encuentran en este estado, pues son idóneos para celebrar un cumpleaños.

1. Hotel Balneario San Juan Cosalá

La IA eligió a este lugar debido a que cuenta con aguas termales, ideales para esta época en la que ya comienza a llegar el frío. Entre las amenidades se encuentran toboganes, jacuzzis, una alberca semiolímpica y un spa, pero si eres de Hidalgo aquí te dejamos el mejor de esa región.

Hotel Balneario San Juan Cosalá Hotel Balneario San Juan Cosalá es uno de los 3 de Jalisco, ya que cuenta con aguas termales y zona de relajación

De acuerdo con el portal Visit México, el lugar también ofrece tratamientos terapéuticos para el rejuvenecimiento y la relajación. Aunado a lo lujoso de sus habitaciones que tienen una vista privilegiada hacia la naturaleza que envuelve a este balneario, que es una gran opción si el plan es escaparse de la rutina durante varios días.

El plus de este balneario es que se ubica junto al Lago de Chapala, donde los visitantes pueden tomarse fotos con el fondo de un lindo atardecer, para así no solo guardar el momento de un cumpleaños en la memoria, sino recordarlo toda la vida con una imagen. Cabe destacar que este lugar se ubica a una hora y media de Guadalajara, perfecto para escaparse durante un fin de semana.

¿Los mejores balnearios están en Villa Corona?

Entre los 3 mejores balnearios de Jalisco, 2 de ellos se ubican en el municipio de Villa Corona, que se ubica a menos de una hora de la zona conurbada de Guadalajara y son ideales para disfrutar en familia, amigos o pareja de un fin de semana o para festejar un cumpleaños.

2. Parque Acuático Agua Caliente

El balneario cuenta con lo indispensable para disfrutar de un fin de semana largo, pues tiene opciones de hospedaje en bungalows o para los más aventurados una zona de camping.

3. Balneario Chimulco Parque Acuático

Si lo que buscas es un plan para relajarse durante un fin de semana, este lugar es el idóneo, pues ofrece spa y temazcal. Además, está rodeado de naturaleza, para que las personas disfruten de un rato agradable y puedan respirar aire.

Una de las recomendaciones es consultar la disponibilidad del lugar, sobre todo si el plan es hospedarse y quedarse por algunos días. Asimismo, comprobar los horarios, para evitar llegar muy temprano. Otro de los puntos a considerar sobre los 3 mejores balnearios de Jalisco es verificar si cuentan con promociones o paquetes para grupos, a fin de ahorrarse unos cuantos pesos.