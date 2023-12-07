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FOTOS | Luisito Comunica pierde dos dientes en vivo

Luisito Comunica se encontraba platicando con sus seguidores en una transmisión en vivo, cuando un sangrado en los dientes lo alertó, ¡y se le cayeron dos! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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