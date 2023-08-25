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FOTOS | Madonna busca encender el escenario al lado de Britney Spears

La “Reina del Pop” y la “Princesa del Pop” le darán una gran sorpresa a sus fans. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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Madonna intelectual.jpg
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Madonna muñeco.jpg
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