¿Madre de Aislinn Derbez pensaba que Eugenio Derbez era gay? Esto dijo la actriz

Aislinn Derbez se ha convertido en una de las personalidades que más impacto genera en el mundo de las redes sociales con cada una de sus declaraciones, y esta vez no fue la excepción. Y es que, recientemente, la actriz mencionó que su madre, Gabriela Michel, pensó que Eugenio Derbez era gay, lo cual desató un sinfín de comentarios. Así fue como sucedió todo.

Aislinn Derbez es la primera hija que Eugenio Derbez tuvo en su vida, fruto de la relación que tuvo con Gabriela Michel. En ese sentido, vale decir que ninguno de los dos pudo sostener un vínculo afectivo y, tras su separación, la actriz se quedó con su madre, por lo que fue hasta después de algunos años cuando pudo ver con más regularidad a su padre, mismo con quien ha compartido algunos proyectos cinematográficos.

Gabriela Michel pensó que Eugenio Derbez era gay

La actriz fue una de las últimas invitadas que Yordi Rosado tuvo en su canal de YouTube. Aquí, Aislinn Derbez compartió algunos detalles de su vida con su madre, así como de la forma en cómo ella pensó que Eugenio Derbez era gay cuando se conocieron por primera vez, hecho que generó las risas de ambas personalidades considerando todo lo que ocurrió después.

“Mis papás se conocieron de una forma muy extraña, porque mi papá era maestro de Ballet de mi mamá, le daba clases de Ballet, pero mi papá es más chico que mi mamá. Ella juraba que mi papá era gay. (...) Mi mamá le tira la onda, se lo ligó, resulta que no era y empieza la historia. Lo que sé y está corroborado por los dos, es que fueron el gran amor que les pegó, ese primer amor que arrasa por todo”, mencionó.

Aislinn Derbez revela que sus padres nunca se llevaron bien

En la misma entrevista, Aislinn mencionó que la personalidad y el estilo de cada uno de sus padres hizo que nunca se llevaran bien, hecho que se ha mantenido hasta ahora: “Siempre se llevaron mal, creo que nunca estuvieron en paz porque tienen personalidades completamente distintas que no tienen nada que ver, que no son compatibles. Pero algo que me dijo mi papá es que mi mamá era tan fuerte que lo obligó a madurar”.