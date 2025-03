Madre de Ivanna le responde a Poncho de Nigris tras negarse a organizarle su fiesta de XV años

En los últimos días Poncho de Nigris se ha puesto en el ojo del huracán por negarse a hacerle su fiesta de XV años a su hija Ivanna, la cual es fruto de su amor con su ex Lucy Garza, quien ya se pronunció al respecto.

¿Qué dijo Poncho de Nigris?

El regiomontano explicó en una entrevista su decisión de no organizarle la fiesta de cumpleaños a su hija y aseguró que no tenía nada que ver con cuestiones económicas, sino con su postura personal de no reunir a sus dos familias, la de su expareja y la de su actual esposa.

"No quiero juntar a las familias, se me hace muy bizarro y no quiero hacer XV años, no le voy a hacer tampoco a Isabella. Me parece muy ridícula esa tradición pende... de vestir a la niña de quince años, para mí”, afirmó.

En lugar de una fiesta de XV años, Poncho De Nigris le ofreció a su hija un viaje, dinero o un automóvil, pero Ivanna rechazó dichas opciones porque desea tener su tradicional fiesta de cumpleaños.

¿Qué dijo la ex de Poncho de Nigris? Sin embargo, recientemente Lucy Garza, su expareja, hizo una publicación en la que calificó como “desafortunadas” e “imprudentes” las palabras del polémico presentador de televisión.

Lucy Garza desmintió que Poncho de Nigris le haya ofrecido a su hija un automóvil a Ivanna como alternativa, asegurando que su hija no tiene licencia y que es quien se encarga de todas las necesidades de su transporte.

“Desde este momento, niego que se le haya ofrecido a mi hija algún carro (el cual por supuesto no necesita y NO LO ACEPTARÍA, ya que es menor de edad, no tiene licencia y además yo me hago cargo absolutamente de todas sus vueltas escolares, extraescolares y personales)", escribió Garza.

¿Por qué Poncho de Nigris se niega a hacer la fiesta?

Según Lucy Garza, ella se enteró por un tercero que Poncho de Nigris no quiere hacerle fiesta a su hija por un supuesto conflicto familiar, ya que a ella le había dado otra versión en la que aseguraba que no tenía tiempo por su trabajo.

“La verdad me pareció un pretexto muy absurdo, porque no creo que no se pueda mover una fecha de trabajo para estar con su hija en un día importante, no es solo su cumpleaños”, añadió.

¿Lucy Garza le hará la fiesta de cumpleaños a su hija?

Lucy Garza aseguró que ella sí le hará su fiesta de XV años a su hija. “Yo le daré lo que quiera de cumpleaños, eso le haré,” concluyó en su mensaje.