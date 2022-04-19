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FOTOS | Mamá de Christian Nodal ya sigue a Aurora Cárdenas en Instagram.

Cristina Nodal aviva los rumores de romance entre su hijo y la agente inmobiliaria al seguirla en redes sociales.

Por: TV Azteca

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Aurora Cárdenas de perfil..jpg
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Christian Nodal con su guitarra..jpg
Cristina Nodal en una premiación..jpg
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Aurora Cárdenas patinando muy sexy..jpg
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