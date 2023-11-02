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FOTOS | Consuegra de Maribel Guardia arremetió contra ella, ¡le dijo cosas muy hirientes!

La madre de Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa, hizo una serie de comentarios en contra de Maribel Guardia por posar con su nieto disfrazada de catrina. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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