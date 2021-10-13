FOTOS | La Bebeshita dejó huella en MasterChef Celebrity.

Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita”, es una influencer que saltó a la fama en el programa Enamorándonos, plataforma que la llevó a conquistar las redes sociales de una forma vertiginosa, actualmente cuenta millones de seguidores en sus redes sociales.

Bebeshita trajo el amor a MasterChef Celebrity.

Bebeshita es una mujer de retos, decidió entrar a Masterchef Celebrity para aprender más de la gastronomía y demostrar su amor por la cocina, el cual heredó de su querida abuela, a quien acompañaba todos los días mientras cocinaba.

Con su sazón y personalidad enamoró a Chefs, participantes y seguidores de la cocina más famosa de México. Bebeshita siguió sus instintos en la cocina y preparó platos con mucho sabor.

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En el primer programa de la temporada cocinó con el diseñador David Salomón, juntos formaron un buen equipo pero no lograron subir al balcón, por lo que Daniela tuvo que cocinar un postre al plato en reto de eliminación.

En la noche de casino hizo un gran equipo con Stephanie Salas y Laura Flores, su platillo representativo de Chichén Itzá encantó a los chefs, pero su preparación con sesos les ayudó a subir al balcón.

En el tercer programa Bebeshita se enfrentó a un reto internacional junto a Matilde Obregón y se jugó su permanencia en la cocina con un tradicional mole.

Daniela Alexis supo superar cada reto en la cocina hasta llegar al octavo programa en donde tuvo ayuda de una “chefcita” en la cocina, pero como MasterChef Celebrity no es un juego de niños, llegó el examen sorpresa del Chef Herrera, del que dependía la eliminación de la noche.

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Bebeshita no logró aprobar el examen en el octavo reto de eliminación, pues la falta de sal, verduras y salsa le restaron puntos al último plato que preparó en MasterChef Celebrity.

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