FOTOS | Celebraron la vida en el reto de eliminación de MasterChef.

Cocinar también es una forma de mostrar amor o pedir disculpas a nuestros seres queridos, por ello los jueces de MasterChef Celebrity decidieron retar a los cocineros con un plato dedicado a la gente que quieren, para lograrlo les dieron 60 minutos y el mercado abierto.

¿A quiénes cocinaron las celebridades de MasterChef Celebrity?

Stephanie Salas decidió cocinar para sus hijas, de igual forma Tony Balardi quiso dedicar su próximo platillo a sus siete hijos. Por su parte, Aristeo Cázares tomó como inspiración a sus hermanos y mencionó que cocinaría para pedir disculpas a su hermana. Por último, Jimena Pérez “La Choco” mencionó que prepararía un platillo muy especial para los hombres de su vida.

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Las emociones estaban a flor de piel, pues uno de los famosos tendría que despedirse de la cocina más famosa de México, todos pusieron el corazón en sus platillos, pero ¿lograrían conquistar a los jueces de MasterChef Celebrity?

El tiempo en la cocina llegaba a su fin, los chefs llamaron a la mesa de degustación a Tony Balardi, el comediante sirvió un pozole rojo con mucho sabor a México, pero le fallaron las proporciones entre la carne y el maíz. Por su parte, el Chef Herrera le pidió cortar los acompañantes del pozole de forma más fina.

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Aristeo Cázares siguió los consejos de Germán Montero y presentó un cóctel de camarón para su hermana, la Chef Betty le comentó que ha sido de los mejores platos que ha cocinado hasta el momento.

Jimena Pérez “la Choco” llevó a los jueces un pipían, desafortunadamente le faltó tiempo de cocción a su preparación.

Stephanie Salas convenció con un platillo que provocó una explosión de sabores en el paladar de los chefs.

Finalmente, los nervios y falta de tiempo dejaron fuera a Choco, quien se despidió de MasterChef Celebrity con la frente en alto por todo lo que logró en la cocina.

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