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FOTOS: Anette Michel nos ha deslumbrado con sus diferentes outfits durante las temporadas de MasterChef México.

Presencia y belleza. Simplemente así es Anette Michel.

Por: Redacción Azteca UNO

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